ضد المتحور.. حالات «أوميكرون»: 2 دون أعراض والثالثة «خفيفة».. واستمرار عزلها 15 يوما

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الوضع الصحى للحالات الثلاث التى أُعلن عن إصابتها بالمتحور الجديد من فيروس «كورونا المستجد» المسمى بـ«أوميكرون»، مشيرًا إلى أن حالتين لا تعانيان أى أعراض، بينما تظهر أعراض خفيفة على الحالة الثالثة.

وقال «عبدالغفار»، لـ«الدستور»، إن الحالات الثلاث تخضع للمتابعة فى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وستخرج فور انقضاء مدة الـ١٥ يومًا الخاصة بالعزل، والتأكد من سلبية نتائج تحاليل الـ«PCR» الخاصة بها.

وأضاف: «الحالات الثلاث اُكتشفت ضمن ٢٦ حالة مصابة بفيروس كورونا، وفقًا لنتائج اختبار التسلسل الجينى الذى يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين لهم»، مؤكدًا عدم اكتشاف أى حالات جديدة مصابة بمتحور «أوميكرون».

وشدد على اتخاذ وزارة الصحة والسكان جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، فى جميع منافذ دخول البلاد من مطارات وموانئ، لاكتشاف أى حالات مصابة بفيروس «كورونا» أو أى من متحوراته الجديدة، مع تكثيف أعمال الترصد الوبائى للقادمين من الدول، التى ظهر بها المتحور، فى نقاط الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول.

وناشد المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا»، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدى، فضلًا عن الإسراع لتلقى اللقاح.

فى سياق متصل، وضعت وزارة الصحة والسكان منظومة لتطعيم المواطنين بالجرعات التنشيطة للقاح فيروس «كورونا»، محددًا به نوع اللقاح فى الجرعة التنشيطية الأساسية، ونوع اللقاح فى الجرعة التنشيطية البديلة.

وفى منشور رسمى صادر عن مكتب وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، وموجه لوكلاء الصحة فى المحافظات، بينت «الصحة» تفاصيل البدء فى منظومة تلقى الجرعة التنشيطية للقاحات «كورونا»، وفقًا لتوصيات اللجنة العليا لمكافحة الفيروس.

وأوضحت الوزارة، فى المنشور، الذى حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن المواطنين الذين حصلوا على لقاح «سينوفارم» كجرعتين أولى وثانية، ستكون الجرعة الثالثة المنشطة الأساسية إما «سينوفارم» أو واحد من لقاحات: «سينوفاك- أسترازينيكا- فايزر- موديرنا».

أما المواطن الذى حصل على جرعتين من لقاح «سينوفاك»، فسيحصل على جرعة تنشيطية أساسية من لقاح «سينوفاك»، أو واحد من اللقاحات: «سينوفارم- أسترازينيكا- فايزر- موديرنا».

ويتلقى المواطنون الذين حصلوا على جرعتين من لقاح «أسترازينيكا»، جرعة تنشيطية أساسية من لقاح «أسترازينيكا»، أو واحد من اللقاحين البديلين: «فايزر» و«موديرنا».

وسيحصل المواطنون الذى تلقوا جرعتين من لقاح «سبوتنيك» على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات: «فايزر- موديرنا- أسترازينيكا».

وسيتلقى المواطنون الملقحون بجرعة من لقاح «جونسون»، جرعة تنشيطية من اللقاح نفسه أو من أحد اللقاحات «فايزر- أسترازينيكا- موديرنا».

فى حين سيحصل المواطنون الحاصلون على جرعتين من لقاح «فايزر»، على جرعة تنشيطية من من اللقاح نفسه أو أحد اللقاحين «موديرنا- أسترازينيكا»، ويحصل المواطنون الملقحون بجرعتين من لقاح «موديرنا»، على جرعات تنشيطية من اللقاح نفسه أو من أحد اللقاحين: «فايزر- أسترازينيكا».

وبدأت وزارة الصحة والسكان، أمس، إرسال رسائل نصية لكل من مضى عليه ٦ أشهر من تلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس «كورونا المستجد»، للحصول على الجرعة الثالثة المعززة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن الوزارة سترسل رسائل لهذه الفئة المستهدفة، من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقى اللقاح، مشددًا على أهمية الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح، من أجل تعزيز مستوى المناعة فى مواجهة «كورونا» ومتحوراته.

وأضاف: «اللقاحات المضادة لفيروس كورونا متوافرة فى مراكز تلقى اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية، وليس شرطًا الحصول على نفس اللقاح الذى حصل عليه المواطن فى الجرعتين السابقتين».

وواصل: «سيتم الحصول على الجرعة الثالثة فى نفس أماكن الحصول على الجرعتين السابقتين»، لافتًا إلى أن الهدف من إرسال رسائل بمواعيد الجرعة الثالثة هو منع تزاحم المواطنين على مراكز تلقى لقاحات فيروس «كورونا».