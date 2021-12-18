الداخلية تحتفل بيوم الشرطة العربى (فيديو)

احتفلت، اليوم الأحد، وزارة الداخلية بيوم الشرطة العربى، تأكيدًا على التعاون الأمني بين مصر وأشقائها العرب.

يأتي الاحتفال بيوم الشرطة العربية لهذا العام في ظل ظروف صعبة جراء جائحة كوفيد 19، التي خلقت أوضاعًا استثنائية في شتى المجالات في بلداننا العربية، وشكلت خطورة كبيرة على أمنها الشامل خاصة الأمن الصحي، وفرضت على أجهزة الأمن والشرطة العربية ابتكار أساليب ووسائل جديدة واستجابات متكاملة وبذل جهود مضاعفة لمجابهة هذا الوباء وحماية الإنسان والحفاظ على صحته.

ووجدت أجهزة الأمن والشرطة العربية نفسها أمام مسئوليات أمنية جديدة وكبيرة، وكانت من أولى الجهات التي تصدت لهذه الجائحة بجانب الطواقم الطبية، وعملت على السهر على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وحظر الجولان، ما جعل دورها حاسمًا في الوقاية من العدوى وتقليل الإصابات، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الأجهزة في الحفاظ على أمن الأوطان وسلامة المواطنين من خلال مكافحة الجرائم المنظمة كالإرهاب والمخدرات والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الجرائم المهددة لأمن مجتمعاتنا وأمانها وسكينة دولنا واستقرارها.