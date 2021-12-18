السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إستونيا: بدأنا تطعيم الأطفال ونوفر بيئة آمنة ليتمكن الآباء من إحضارهم

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

أعلنت القائمة بأعمال المدير العام لمجلس الصحة الإستوني، ماري آن هارما، أن بلادها بدأت أمس في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا ضد فيروس كورونا.
وقالت هارما- حسبما أفادت صحيفة (إيه آر آر) الإستونية اليوم السبت- إنه "من المهم الآن خلق بيئة آمنة وموثوقة حتى يتمكن الآباء من إحضار أطفالهم"، لافتة إلى أن الأطفال يعانون من آثار جانبية أقل من اللقاح مقارنة بالبالغين.
وأضافت: "حاليًا، تقدير الآثار الجانبية، أقل من 5% من الحالات، لكن بشكل عام يكون الأمر أسهل قليلًا على الأطفال مقارنة بالبالغين، يمكن بالفعل رؤية آثار اللقاح على أنها فعالة جدًا وجيدة جدًا".
وفي السياق ذاته، أكدت طبيبة الأسرة، كارمن جولر: "لم تظهر حتى الآن آثار جانبية خطيرة حيث تم تطعيم حوالي 5 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في العالم حتى الآن".

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