قوافل طبية لـ«حياة كريمة» فى المحافظات: كشف مجانى.. وعمليات لغير القادرين

نظمت «حياة كريمة» قوافل طبية بعدة محافظات، شملت العديد من التخصصات، حيث قدمت العلاج بالمجان وسهلت إجراءات العميات الجراحية للمرضى المحتاجين لتدخل جراحى.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية السمطا بحرى التابعة لمركز دشنا، ضمن القوافل التى تنظمها وزارة الصحة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مع تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح أن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية مختلفة، نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١٤٨٠ حالة بواقع ٤١٥ رمد، و٤٠٩ باطنة، و٣٧٧ أطفال، و١٥٠ جراحة، و٦٩ نسا وتوليد، و٦٠ تنظيم أسرة.

وأضاف أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ٤٦ حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل شملت أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٣ مواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض والاهتمام بالنظافة العامة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعيًا فى إحدى قرى المحافظة، خاصة الأكثر احتياجًا منها، معربًا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها.

وأكد اهتمام اللواء أشرف الداودى بتنظيم مثل تلك القوافل، وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من النتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية للمواطنين، خاصة الأولى بالرعاية منهم.

فى السياق ذاته، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن استمرار عمل مبادرة «عنيك فى عنينا» بالمحافظة، التى تنفذها «حياة كريمة» ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلى لمكافحة مسببات العمى، والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

وأشار هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، إلى أن المؤسسة وقعت الكشف الطبى على ٦٢٠ مواطنًا من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية الجرادات بمركز أبوحمص، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

كما تم تقديم العلاج لـ٢٤٦ حالة وعمل ٢٩٨ نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ١٠٩ مواطنين.

وأشاد محافظ البحيرة بتلك الأعمال، التى تسهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا توفير الدعم اللازم وتكاتف كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى.

فيما أشاد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ القوافل الطبية المجانية داخل قرى مركز زفتى ضمن فعاليات «حياة كريمة»؛ حيث نظمت مؤسسة «صناع الخير» وصندوق «تحيا مصر» قافلتين طبيتين بمركز زفتى تم خلالهما الكشف على ١٥٢٤ مواطنًا، وتسليم ٧٧٣ نظارة طبية للأهالى بزفتى.

كما جرى، خلال القافلة الأولى التابعة لمؤسسة صناع الخير بقرية نهطا، الكشف على ٩٦٢ مواطنًا، وتم صرف العلاج اللازم لـ٣٤٥ مريضًا بالمجان، كما تم تسليم النظارات اللازمة لـ٣٢٥ مريضًا، إضافة إلى تحويل ١٧٨ حالة فى حاجة إلى عمليات عاجلة إلى المستشفى.

ونظم صندوق «تحيا مصر»، قافلة عيون بقرية الغريب، تم خلالها الكشف على ٨٣٢ مواطنًا، حيث تم تحويل ١٧٥ حالة للعمليات العاجلة، وتسليم ٤٤٨ مواطنًا النظارات الطبية، وصرف العلاج اللازم بالمجان لـ٥٥٤ مريضًا منهم.

وأكد الدكتور طارق رحمى أن محافظة الغربية مستمرة فى تنفيذ القوافل المجانية التى تستهدف المواطنين الأكثر احتياجًا، ضمن «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، مشيرًا إلى تنفيذ ١٨٢ قافلة متنوعة بين طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية.