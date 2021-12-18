اتفاقية تعاون بين المناطق الحرة وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية

وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا"، اتفاقية تعاون تقوم بموجبها المجموعة بتقديم الدعم الفني واللوجستي للأخيرة، والتي ستسهم بتسويق وترويج الفرص الاستثمارية بالمجموعة.

ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية الدكتور خلف الهميسات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس جمال بدران.

ودعا الهميسات، إدارة الجمعية، بحضور مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبدالحميد الغرايبة، ومدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة ومنطقتي عجلون والبحر الميت التنمويتين والاستفادة من المزايا التي تقدمها المجموعة للمستثمرين، و سبل تسويق وجذب الفرص الاستثمارية بالمناطق الحرة والمناطق التنموية.

وبين أن المجموعة تهدف إلى توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الأردنيين المحليين أو المقيمين خارج المملكة إلى جانب المستثمرين العرب والأجانب، داعيا المستثمرين في الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والخدمية إلى حصر التحديات والمعيقات التي تواجه أعمالهم ليصار إلى متابعتها والعمل على حلها.

وفي السياق، ثمن بدران جهود المجموعة في تهيئة البيئة الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الجاذبة، والسعي المستمر في سبيل تعزيز التعاون الاستثماري ما بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الجمعية ستبدأ قريباً بترتيب زيارات ميدانية لأعضاء ومنتسبي الجمعية، بهدف اطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة والتنموية للمساهمة بترويجها وإقامة مشروعات استثمارية اقتصادية في المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي.