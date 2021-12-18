السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التهرب الجمركي بالإسكندرية يحبط محاولة لتزوير مستندات «ونش إيطالي»

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية برئاسة  أحمد صدقى مدير الإدارة، اليوم السبت، من ضبط محاولة تزوير وتلاعب في المنشأ للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

البداية تلقى أحمد صدقى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، إخطارًا بقيام شركة استيراد وتصدير بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للإفراج عن مشمول بوليصة الشحن رقم 45819 وهو عبارة عن ونش مستعمل إيطالي المنشأ، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم استحضار أصل البيان الجمركي وتشكيل لجنة لفحص المستندات من عونى العمرى وصلاح محمود مفتشي المكافحة والسيد الشوباشي إدارة متابعة السيارات فتبين أن صاحب الشأن قام بالافراج عن المشمول وقام بتقديم شهادة حركة “يورو1” يشتبه أن تكون مزورة بقيمة فاتورة  120 ألف دولار وأنه تم تطبيق الإعفاء التفضيلى طبقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية دون وجه حق.

وتم مخاطبة الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية بالإدارة المركزية للتعاون الدولى للتحقق من شهادة الحركة والتى أفادت أن أختام شهادة الحركة غير حقيقية ومصطنعة ولا يتم تطبيق الإعفاءات، وبلغت التعويضات المستحقة 870 ألف جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 36 لسنة 2021 .

وطلب صاحب الشأن التصالح وقام بسداد التعويضات المستحقة، جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بإحكام الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

متابعة إحباط تنفيذي اتفاقيات مركز بالاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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