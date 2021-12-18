السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق صالة الجمباز بمدرسة السعيدية في الجيزة

حريق
حريق

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل ملعب صالة الجمباز بمدرسة السعيدية بدائرة القسم، أن ماسًا كهربائيًا بأحد الوصلات سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة ولا يوجد إصابات.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة السعيدية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل ملعب صالة الجمباز، وبعمل التحريات تبين أن ماسًا كهربائيًا بأحد الوصلات سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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وائل لطفي

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