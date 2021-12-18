السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 4 سنوات لعاطل يتاجر فى المخدرات بميت غمر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش والمستشار أنس أسامة العبد وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وعصام محمد الدسوقي بمعاقبة عاطل  بقرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر بالسجن 4 سنوات، لقيامه بالاتجار فى مخدر البانجو وحيازة بندقية خرطوش وذخيرة خرطوش. 

ترجع الواقعة عندما قرر المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة المتهم "أحمد ٠ ع ٠ م" 34 سنة عاطل، مقيم بقرية ميت أبو خالد إلى محكمة جنايات المنصورة لقيامه فى يوم 20 سبتمبر 2021 بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحيازة جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، وكذا ذخيرة ثلاث طلقات خرطوش من التي  تستعمل على السلاح النارى  المضبوط. 

كانت المعلومات قد وردت للنقيب  محمد عيسى معاون مباحث مركز ميت غمر بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وأن له كارت معلومات، وأنه قد ذاع صيته فى الآونة الأخيرة، وبإجراء التحريات تأكد مزاولة المتهم نشاطه الإجرامي، المتمثل في ترويج المواد المخدرة على عملائه من تجار الجملة والقطاعي والمتعاطين، مستخدمًا دراجة نارية موتوسيكل، متخذًا من القرية والقرى المجاورة مسرحا لمزوالة نشاطه الإجرامي.

كما دلت التحريات إلى حيازته لسلاح ناري بدون ترخيص للدفاع عن نفسه وعن تجارته غير المشروعة، والتصدى للقوات حال ضبطه.

وبعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى والطلقات وعدد 40 لفافة بلاستيكية شفافة اللون بها مخدر البانجو، وتم ضبط الدراجة النارية بجانب المخدرات والسلاح والطلقات النارية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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