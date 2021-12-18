السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

بين أنصار «عاشور» و«عطية».. أزمة داخل اجتماع «المحامين العرب» (صور)

المحامين العرب
المحامين العرب

شهد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، مساء اليوم السبت، اشتباكات بالأيدي وتراشق بالألفاظ، بين  أعضاء مجلس نقابة المحامين، وأعضاء بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.

وبدأت الأزمة، بوصول معلومة لرجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بوجود اجتماع للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، برئاسة الأمين العام المكاوي بنعيسى، في أحد فنادق القاهرة بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين السابق.

وقرر “عطية” حضور الاجتماع باعتباره رئيس اتحاد المحامين العرب، منتقدًا عدم دعوته للحضور.

واصطحب “عطية” معه عددًا من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين أبرزهم محمود الداخلي وعمر هريدي، ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء، بجانب المحامي عبد الحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية، وفور وصولهم إلى مقر الاجتماع حدثت مشادة كلامية بين الطرفين.

واشتبك سعيد عبد الخالق، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وكذلك عبد الجواد أحمد، عضو المكتب الدائم، مع عبد الحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية، الذي أصر على حضور رجائي عطية الاجتماع بصفته رئيس اتحاد المحامين العرب، وعدم المغادرة قبل إعادة الأمور إلى نصابها القانوني.

وتداول المحامون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات ترصد الاشتباك بين الطرفين، وسط محاولات من أعضاء مجلس النقابة العامة للتهدئة.

أما النقيب السابق سامح عاشور، فقد حضر إلى الفندق في انتظار المشاركة في الاجتماع، إلا أن أعضاء مجلس نقابة المحامين رفضوا ذلك خاصة وأنه لا صفة له، وبالفعل غادر “عاشور” الفندق.

فيما ترأس رجائي عطية الاجتماع، بصفته رئيس الاتحاد، وانتظر أعضاء مجلس النقابة في الخارج، ولا يزال الاجتماع مستمرًا.

وبدأت فعاليات الاجتماع الدوري للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اليوم السبت، لمناقشة القرارات التي اتخذت خلال اجتماعات المكتب مؤخرا في دمشق وتطوير عمل الاتحاد بمختلف المجالات وتعزيز العلاقات بين أعضائه ووضع خطط العمل المستقبلية، وتم عقد الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من النقباء العرب والأمناء العامون المساعدون وأعضاء المكتب الدائم.

 

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وائل لطفي

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