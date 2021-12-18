براءة الفنانة منة فضالي من تهمة النصب على بائعة ملابس

قضت محكمة أكتوبر، اليوم السبت، ببراءة الفنانة منة فضالي من تهمة النصب على "بائعة ملابس" والاستيلاء على ملابس قيمتها 12 ألف جنيه مقابل المشاركة في حملة إعلانية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بأكتوبر كانت تلقت بلاغا من سيدة تدعى إسراء ريان، بائعة ملابس عبر السوشيال ميديا مفاده تعرضها للنصب على يد الفنانة منة فضالى.

وقالت ريان، إنها تعمل فى مجال بيع الملابس عن طريق إحدى الصفحات التجارية بموقع فيس بوك، وأثناء قيامها بعرض بعض الفساتين المستوردة من الولايات المتحدة فوجئت بالفنانة منة فضالى تراسلها عبر الصفحة وتطلب منها بعض الفساتين مقابل عمل ريفيو ودعاية وترويج لهما عبر صفحاتها.

وأضافت: "بالفعل اختارت فضالى عددا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها دخلت الاتفاق وقامت بارتداء الملابس بالفعل والتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها ولم تقم بأى ريفيو أو ترويج لهم كما اتفقنا".