السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفريقيا: إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 9 ملايين حالة على مستوى القارة

كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية، ارتفع إلى 9 ملايين و131 ألفا و83 إصابة، فيما تم تسجيل 225 ألفا و551 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.


وذكرت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء أكثر من 173 مليونا و273 ألفا و566 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و272 ألفا و35 على مستوى القارة، وتوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها تليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

بعد ظهور 3 حالات في مصر.. كيف تحمي نفسك من خطر «أوميكرون»؟

السجن 7 سنوات لـ6 متهمين بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

«الصحة»: حالات «أوميكرون» ستخرج من العزل بعد 15 يومًا مع نتيجة سلبية

سفارة مصر في جنوب السودان تستقبل وفدًا فنيًا من «الزراعة واستصلاح الأراضي»

«السبكى»: فحص 90 ألف مواطن ضمن حملة «انزل واطمن»

ضبط حالات غش تجارى بمحطات الوقود فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة