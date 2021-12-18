وفد أمنى عراقى يصل قاعدة عين الأسد للإشراف على انسحاب قوات التحالف الدولى

وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى، اليوم السبت، إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، وذلك للإشراف على عملية انسحاب قوات التحالف الدولي.

وقال مصدر أمني- في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقيةـ إن وفدا أمنيا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وصل إلى قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي.

وأضاف المصدر أن الزيارة تهدف أيضا إلى الاطلاع على نقاط الدعم اللوجستي الخاصة بتسليم المعدات والأسلحة لدعم قوات الأمن العراقي.

وكانت العراق قد أعلن مؤخرا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها بشكل رسمي من البلاد.