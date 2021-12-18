السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وزارة التربية والتعليم تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

طارق شوقي
طارق شوقي

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باليوم العالمي للغة العربية، حيث قالت: «اليوم 18 ديسمبر هو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة لشئون الإعلام ليكون اليوم العالمي لللغة العربية».

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «اللغة الرسمية في جميع دول الوطن العربي، ولأنها لغتنا الأم، تعالوا نتعرف عليها أكثر من خلال الصورة التالية».

واستكملت: «لمتابعة الدروس كاملة بجودة عالية HD، زوروا اللينك التالى:
https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw».

مجمع اللغة العربية اللغة العربية العليا وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم العربي العالم قصور الثقافة كلية التربية جامعة عين شمس

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