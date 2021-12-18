وزارة التربية والتعليم تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باليوم العالمي للغة العربية، حيث قالت: «اليوم 18 ديسمبر هو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة لشئون الإعلام ليكون اليوم العالمي لللغة العربية».

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «اللغة الرسمية في جميع دول الوطن العربي، ولأنها لغتنا الأم، تعالوا نتعرف عليها أكثر من خلال الصورة التالية».

واستكملت: «لمتابعة الدروس كاملة بجودة عالية HD، زوروا اللينك التالى:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw».