السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«زيلينسكى» و«جونسون» يبحثان قضايا أمن الطاقة والتسوية السلمية فى دونباس

جونسون
جونسون

ناقش رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، في محادثة هاتفية، اليوم السبت، قضايا أمن الطاقة وتنسيق الخطوات لتهدئة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.


وقال زيلينسكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: إنني تحدثت بشكل جيد مع بوريس جونسون، وتمت مناقشة قضايا أمن الطاقة، قمنا بتنسيق الخطوات التالية لتهدئة الموقف حول أوكرانيا والتسوية السلمية في دونباس، وإنني أقدر دعم المملكة المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".


وأطلع زيلينسكي جونسون على الوضع الأمني ​​حول أوكرانيا والمبادرات الأخيرة التي اتخذتها كييف فيما يتعلق بالتسوية السلمية، ولا سيما ضمن مجموعة الاتصال الثلاثية، معربا عن تقديره لقيادة المملكة المتحدة ولا سيما كجزء من رئاستها لمجموعة السبع في تشكيل استجابة واحدة منسقة من الشركاء الغربيين لأعمال روسيا.


وحول قضايا أمن الطاقة، أعرب الزعيمان عن موقف مشترك بشأن عدم جواز استخدام مشروع نورد ستريم 2 كسلاح، وعند مناقشة تعاون أوكرانيا مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اتفقا زيلينسكي وجونسون على نهج مشترك وهو أنه لا يمكن لأي دولة ثالثة أن تمنع اندماج أوكرانيا الأوروبي والأطلسي.


وأشاد الجانبان بالتعاون الثنائي في تطوير القدرات الدفاعية لأوكرانيا وتعزيز الأسطول الأوكراني، وتطرق الطرفان أيضًا إلى زيادة كبيرة في التجارة الثنائية منذ دخول اتفاقية الشراكة السياسية والتجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والمملكة المتحدة حيز التنفيذ، فضلاً عن آفاق مشاريع البنية التحتية الكبرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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