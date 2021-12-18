حبس عامل زراعى 6 سنوات بتهمة التحرش بطفلة في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة التاسعة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، منذ قليل الحكم على عامل زراعى يبلغ من العمر 40 عاما بالحبس 6 سنوات مع الشغل، وذلك لقيامه بالتحرش ومحاولة اغتصاب طفلة لم يتعدى عمرها 4 سنوات بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى مديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد بورود من "ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز"، يفيد بقيام جارها عامل زراعي – مقيم بذات الناحية) باستدراج ابنتها "سن 4 سنوات" إلى منزله المقابل لمنزلهما بدعوى اللهو معها، وتحرشه بها.

وعلى الفور وجه اللواء محمد شعراوى مدير مباحث مديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجانى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجنى عليها ، "محمد . ك. ع" 40 سنة، ويعمل عامل زراعي متزوج ولديه ولد وبنت.

وبسؤال والدته الطفلة قررت أن ابنتها أتت بعد صلاة العشاء مرتعشة، وأخبرتها: "ماما عمو محمد نام على السلم نيمني فوقيه على السلم"، مشيرة أنها وجددت “منيًّا” على ملابس طفلتها.

وعلى الفور توجهت إلى المستشفى للكشف عليها، وأثبت تقرير دكتور النساء أن الطفلة تعرضت لمحاولة هتك عرض لكن لم يتم فض غشاء البكارة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المبلغة وقيام المتهم المذكور بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبراخيت من ضبط المتهم المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة قررت عرض المجنى عليه على الطب الشرعي، وأوضح التقرير الطبي أنه لا توجد إصابات خارجية للطفلة، لكن توجد بعض التهتكات في مكان حساس من جسدها.