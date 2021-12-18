السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى بنى سويف.. غدًا

شلل الأطفال
شلل الأطفال

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، غدا الأحد، بكل مراكز ومدن المحافظة، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام، وتستهدف تطعيم الأطفال "من عمر يوم وحتى 5 سنوات"، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين "573 ألفا و946 طفلاً وطفلة" على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1573 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 237 فرقة ثابتة و1336 فرقة متحركة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفاته السابقة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه والإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كل أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، أن استراتيجية العمل بالحملة التي تبدأ غدا الأحد، وتستمر حتى الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولا توجد وقاية من المرض سوى التطعيم. 

بني سويف وزارة الصحة التطعيم مرض شلل الأطفال الوحدات الصحية

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