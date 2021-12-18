السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بقتل محاسب لسرقته بالإكراه في الجيزة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس 3 أشخاص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في خطف وسرقة ضحاياه بالإكراه، بالإضافة إلى خطف محاسب والتسبب في مصرعه بحادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

وكان كشف حادث سير على الطريق الدائري نتج عنه وفاة محاسب وإصابة 3 آخرين، عن عصابة للسرقة بالإكراه، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصابين هم أفراد عصابة مسلحة يباشرون نشاطهم الإجرامي على الطريق الدائري، وأنهم تمكنوا من خطف المحاسب الذي أوقف سيارتهم الميكروباص بشكل عشوائي لاستقلالها بغرض توصيله إلى المريوطية، لكنهم التفوا حوله وحاولوا سرقة متعلقاته بالقوة.

وأفادت تحريات المباحث  بأن أفراد العصابة أصيبوا بإصابات بالغة من جراء الحادث، عندما أسرع المحاسب المتوفى في الإمساك بعجلة القيادة بشكل مفاجئ ليجبرهم على الوقوف، ما أدى لاصطدام السيارة بالحواجز الخرسانية على الطريق الدائري ووفاة المحاسب المختطف، وإصابة أفراد العصابة بإصابات مؤثرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغ بحدوث حادث سير فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة، وجود جثمان شاب تبين أنه محاسب وإصابة سائق السيارة وعاطل وثالث مسجل جنائي وبحوزتهم مخدرات وهيروين وكتر و3 هاتف محمول "أحدهم ملك المحاسب المتوفى"، وبمناقشتهم تبين أنهم تشكيل عصابي متخصص سرقة بالإكراه وأنهم شرعوا في سرقة المحاسب، وأحدثوا إصابته بالجروح القطعية، إلا أنه قاومهم وأمسك بعجلة القيادة وانحرف بها عن الطريق واصطدموا بالحواجز الخرسانية.

وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أرسلت المخدرات المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة أم لا، وأرسلت النيابة استعلامًا للمستشفى عن الحالة الصحية الخاصة بالمتهمين؛ تمهيدًا لسماع أقوالهم وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

قاضي المعارضات المريوطية حادث سير ميكروباص انقلاب سيارة أمن تشكيل عصابي

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وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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