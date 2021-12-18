السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات التوعية بالتطعيم ضد شلل الأطفال

حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحثهم على سرعة تلقي أطفالهم التطعيم وخاصة بالقرى والمناطق النائية، في إطار توجيهات الحكومة وتزامناً مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد  شلل الأطفال.

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وفي هذا الصدد؛ كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية والجهات المعنية الحملات الدعائية والتوعوية للمواطنين تحت شعار "مصر خالية من مرض شلل الأطفال"، حيث تم وضع البنرات والملصقات الدعائية للحملة أمام المساجد والكنائس والأماكن الحيوية، فضلاً عن توزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة في جميع أماكن التجمعات كالأسواق والمولات وغيرها. 

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وتابع السيد موسى رئيس حي العجمي تذليل كافة التحديات التي تواجه فرق العمل وتوفير الدعاية اللازمة وفقاً لخطة المحافظة لتحقيق المستهدف بنطاق حى العجمى، حيث وجه بتشيكل فريق عمل من إدارة الخدمات بالحى لتوفير الدعم اللازم أولاً بأول.

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وتابع اللواء أشرف بهجت رئيس حى العامرية ثان  حملات التوعية بمرض شلل الأطفال وتوفير الدعاية الكافية للحملة حيث انطلقت حملة الدعاية إلى قرية عرابى والجزائر والناصرية القديمة والكينج الجديد ومنطقة السجاد والسفن والكابلات. 

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وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بمتابعة استعدادات انطلاق الحملة، وكذلك حملات التوعية بالمساجد والكنائس وجميع أماكن التجمعات بنطاق الحي.

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وفي حي الجمرك وتحت إشراف اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، كثفت الإدارات المعنية الحملات التوعوية في الشوارع والميادين بمرض شلل الأطفال ، ومواعيد بدء تلقي التطعيمات.

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وأشرف اللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان على توعية المواطنين  بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والاعلان، وكذلك وضع ملصقات للحملة.

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هذا وتابع اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب حملات الدعاية والتوعية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة من خلال البنرات الدعائية وتوزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة.

الإسكندرية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال الحملة القومية أحياء الإسكندرية مصر خالية من مرض شلل الأطفال

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