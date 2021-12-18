السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس وزراء ليبيا يبحث مع مسئولة أممية أبرز القضايا الليبية

حسين اعطية القطراني،
حسين اعطية القطراني، نائب رئيس مجلس وزراء حكومة

بحث حسين اعطية القطراني، نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم السبت، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز، عددًا من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء تناول ما يتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كل الصعاب التي قد تحول دون الوصول إلى استقرار ليبيا.

وفي سياق متصل، زارت وليامز، ديوان بلدية بنغازي؛ حيث التقت رئيس المجلس التسييري للبلدية، وجرى بحث آخر المُستجدات في العملية الانتخابية، والتأكيد على أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات واللامركزية وتحقيق المُصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي.

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