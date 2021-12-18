السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليابان: قيود مكافحة «أوميكرون» تستمر حتى أوائل 2022

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إنه تم اتباع أكثر الإجراءات تشددًا بين مجموعة الدول السبعة بشأن مكافحة السلالة المتحورة من "كوفيد-19" المعروفة بـ"أوميكرون"، لأن هناك أمورًا كثيرة غير واضحة تتعلق بالمتحور.

وأضاف كيشيدا- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم السبت، "ستستمر القيود حتى أوائل العام المقبل وقد يتم تمديدها".

وكانت الحكومة طبقت خلال الـ30 من شهر نوفمبر الماضي، إجراءات حظرت فعليًا الدخول الجديد لجميع الرعايا الأجانب إلى البلاد، كما أضافت قواعد حجر صحي أكثر صارمة لأي شخص عائد من دول حيث بها وجود مؤكد لـ"أوميكرون"، فيما فُرضت تلك الإجراءات من الأساس لتكون سارية لمدة شهر واحد.

وفي اليابان، سجلت وزارة الصحة 202 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و730 ألفًا و148 حالة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 18 ألفًا و391 حالة.

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وائل لطفي

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