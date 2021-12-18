السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب كورونا.. موجة جديدة من المشاعر المعادية للمهاجرين

اليوم العالمي للمهاجرين
اليوم العالمي للمهاجرين

يصادف اليوم الدولي للمهاجرين هذا العام مرور ما يقرب من 70 عاما على مؤتمر بروكسل التاريخي الذي أدى إلى إنشاء المنظمة الدولية للهجرة.

وفي رسالته بهذه المناسبة، أشار أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إلى الصور الصارخة للحدود المغلقة والعائلات المنفصلة وسط الفوضى الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، والتي أصبحت أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الجائحة ولدت أيضا موجة جديدة من المشاعر المعادية للمهاجرين والاستغلال المتزايد للمهاجرين كأدوات سياسية.

وقال فيتورينو: "كلاهما غير مقبول."

بالنسبة له، أكدت الاستجابة للجائحة أيضا على أهمية العمال المهاجرين في الحفاظ على سلامة الجميع.

وقال: "الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي في البلدان التي يقيمون فيها، ومبلغ الـ 540 مليار دولار الذي تم تحويله العام الماضي إلى المجتمعات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، كلها مقاييس الصناعة وريادة الأعمال والمجتمع - نستفيد منها جميعا."

وأشار المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إلى أنه من أجل تحقيق الإمكانات الكاملة للتنقل البشري، يجب أن يحدث أمران. أولا، ينبغي على الحكومات الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وإدراج المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، في خططها للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي.

ثانيا، يجب عليها تعزيز القنوات القانونية للهجرة التي تحترم السيادة الوطنية وحقوق الإنسان للأشخاص المتنقلين.

وقال: “يتطلب النهج الشامل أن نتجاهل المواقف الدفاعية التي كثيرا ما توقع ضحايا خلال رحلات الهجرة”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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