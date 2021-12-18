خبراء حقوقيون يدعون لوقف احتجاز المهاجرين

حذر خبراء حقوقيون من أنه في جميع أنحاء العالم، لا يزال ملايين المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال، محتجزين بسبب وضعهم.

وفي بيان صادر عن مجموعة خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، طالبوا بإنهاء هذه الممارسة في نهاية المطاف، والتوقف فورا عن احتجاز الأطفال المهاجرين.

وقالوا في البيان: "لا ينبغي معاملة الناس كمجرمين لمجرد عبورهم حدود الدولة بشكل غير قانوني أو افتقارهم إلى الوثائق المناسبة. لا يمكن اعتبار الاحتجاز الجماعي لهؤلاء الأشخاص مجرد إجراء عرضي للسيطرة على الهجرة."

وفقا للخبراء، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام احتجاز المهاجرين منذ التسعينيات، على الرغم من حظرها بموجب القانون الدولي.

وللاحتجاز تأثير كبير على صحة المهاجرين وسلامتهم الشخصية، بما في ذلك على صحتهم العقلية، من ضمن ذلك القلق والاكتئاب، والإقصاء واضطراب ما بعد الصدمة وحتى خطر الانتحار.

والمقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.