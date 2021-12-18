التحالف العربي في اليمن ينفذ 19 عملية ضد مليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف، اليوم السبت، في بيان له، مقتل 80 حوثيا وتدمير 11 آلية عسكرية خلال عمليات في مأرب والجوف.

وتابع البيان أنها تستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وفي وقت سابق أعلنت القوات اليمنية المشتركة، تدمير غرفة عمليات عسكرية متقدمة لمليشيات الحوثي، في الساحل الغربي للبلاد.

وشهدت مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، ومديرية الجراحي جنوبي محافظة الحديدة تحركات مكثفة لمليشيات الحوثي قبل أن يتم رصدها والتعامل معها بحزم، بحسب بيان للقوات المشتركة.

وبحسب البيان، فإن ضربات مكثفة لمدفعية القوات المشتركة نجحت في تدمير "مركز عمليات متقدم لمليشيات الحوثي وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة في المحافظتين الساحليتين".

وأوضح أنه "تم تدمير بجانب غرفة العمليات نحو 3 حاميات قتالية كانت تحيط المركز العملياتي المحصن بمدافع الرشاشة، فضلاً عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيات المدعومة إيرانيا".

وفي تطور آخر، قالت مصادر "إن معارك طاحنة تدور في مديريتي "خب والشعف" و"برط العنان" شرقي محافظة الجوف، شمالي شرقي اليمن.

وبحسب المصادر فإن المعارك تمحورت على أشدها غرب بلدة "اليتمة" على الحدود مع السعودية وكذا في محور "القعيف" وسلبة"، وهي سلاسل جبلية استراتيجية في المحافظة ذات الحدود أيضا مع محافظة مأرب.

في الصدد، قال الجيش اليمني إنه حقق تقدما ميدانيا ملحوظا في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب، شرقي البلاد، بعيد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إنه "دحر مليشيات الحوثي من عدة مواقع جنوبي مأرب"، دون أن يحدد ما هي، لكن مصادر عسكرية أكدت تحرير 3 مواقع في بلدة "الرملة"، فيما تحتدم المعارك على أشدها شرقي سلسلة جبال "البلق" الاستراتيجية.

وأسفرت المعارك عن تكبد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما شاركت مقاتلات التحالف عبر سلسلة ضربات مركزة دكت العديد من التعزيزات والآليات الحوثية ما ضاعف من النزيف البشري للانقلابيين، وفقا للجيش اليمني.