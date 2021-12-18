السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر التوصيات الفنية لمكافحة سوسة النخيل خلال الشتاء

مكافحة سوسة النخيل
مكافحة سوسة النخيل

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مجموعة من التوصيات لمكافحة سوسة النخيل خلال فصل الشتاء تضمنت الآتي:

- إجراء عملية التقليم خلال شهرى ديسمبر ويناير مع ترك 10 إلى 15 سم من قواعد الجريد لعمل تاج للنخلة لتلاشي ظاهرة التهدل التي  تزيد نسبة الإصابات القمية بسوسة النخيل الحمراء وكذلك إجراء عمليات التكريب وإزالة الرواكيب والرش بطريقة غمر من أعلى لأسفل أو التعفير بعد إجراء هذه العمليات مباشرة للوقاية من سوسة النخيل الحمراء والتخلص من أفات الثمار فى حالة بيات أو سكون في رأس النخلة. 

‏- فحص النخيل فحصة كل شهر ومعالجة النخيل المصاب على حسب درجة الإصابة وفي حالة الفسائل الصغيرة المصابة والإصابات القمية يتم غمر النخيل بمحلول المبيدات وفي حالة وجود إفرازات يتم عمل من 5-7 ثقوب بزاوية مائلة حول موضع الإصابة، وفى ثقب الإفراز ووضع محلول المبيد بهم مع سد الثقوب بالليف ورش مكان الإصابة أما في حالة وجود فجوة يتم تنظيف مكان الإصابة ووضع أقراص الفوتوكسين مكان الإصابة وسد الفجوة بالإسمنت يراعي في هذه  الحالة أن يتم من خلال متخصصين وفي حالة النخيل المصاب بشدة يتم تقليع النخيل المصاب ودفنه في نفس المكان على عمق متر ونصف مع معاملته بالكيروسين والمبيدات الموصى بها مع ردم مكان الحفر ولا ينصح بحرق النخيل المصاب لأنه غير مجدى فى مكافحة الأفة ويراعى استخدام المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة وأن إجراء العمليات الوقائية والفحص الدوري الشهرى يخفض الإصابة بنسبة كبيرة وكذلك يخفض تكاليف مكافحة. 

الزراعة تصدر التوصيات الفنية لمكافحة سوسة النخيل خلال فصل

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