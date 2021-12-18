السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن تشمل 1930 طن يوريا و850 طن فوسفات و129 طن حجر جيرى و1780 طن رمل و311 طن كحول.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44876 طن تشمل 15750 طن ذرة و13531 طن قمح و1679 طن خشب زان و6500 طن صويا و650 طن خردة و5916 طن حديد و850 طن زيت طعام.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 519 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل و ليمون وبرسيم وسمسم وقطن) وفواكه (فراولة و برتقال ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والكويت والسعودية وسنغافورة وهولندا وإنجلترا وسريلانكا وإيطاليا وبنجلاديش وهونج كونج وأمريكا والصين واليونان.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 65 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1747 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132939 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123056 طنا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2491 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وسوهاج، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1974 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132939 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123056 طنا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2491 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وسوهاج، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1974 شاحنة.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض تاريخ ميناء دمياط

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وائل لطفي

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