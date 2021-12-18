تكريم عبدالسلام عيد في ختام ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تختتم مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.

ويكرم الملتقى في ختام دورته الحالية الفنان الدكتور عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والذي شارك على مدار أكثر من أربعين سنة بأعماله في العديد من قاعات المتاحف في مصر ومختلف دول العالم.

ومن أهم تلك المشاركات: ترشيح وزارة الثقافة المصرية لتمثيل مصر عام 1993 بدعوة من اليونسكو لمشروع متحف "توني جارنيه" للجداريات بمدينة ليون الفرنسية تحت عنوان "المدينة الفاضلة"وضم المشروع ست ثقافات مختلفة، كما رشح الفنان في عام 2010 من قبل وزارة الثقافة المصرية لتمثيل مصر في معرض رواد الفن المعاصر في حوض البحر الأبيض والذي تنظمه فرنسا، وأقيم في هذا العام باليابان.

وفي عام 1976 حصل على الجائزة الأولى فى بينالي الأسكندرية الدولي عن عمله "صدمة المستقبل" والذي كان يمثل نقلة نوعية فى لغة الشكل واتجاها جديدا نحو المزج بين النحت والتصوير والعمارة، وقد نال هذا العمل الجائزة الأولى في مجال التصوير.

ومثل مصر في عام 1984 في بينالي فينسيا الدولي بمجسم تحت مسمى (المدينة) اختارته اللجنة العليا للبينالي كواحد من أهم عشرة أعمال في هذه الدورة باعتباره واحدا من الأعمال الجديدة التي واكبت لغة التشكيل المعاصر والذي جاء متوافقا مع فلسفة وفكر بينالي فينسيا آنذاك.

كما قام عيد بتنفيذ العديد من الجداريات على واجهات أهم المباني والمشآت في مصر والوطن العربي منها: جدارية واجهة كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية عام 1997، جدارية كلية الطب جامعة الأسكندرية وجدارية قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية عام 1993 والبالغ مساحتها 800 متر مربع، النصب التذكاري لمتحف أم كلثوم عام 2000، النصب التذكاري لقناة السويس وجداريات قناة السويس الجديدة عام 2015، والعديد من الجداريات الأخرى التي قام الفنان بتنفيذها على مدى مشواره الفني وتعكس شمولية الرؤية ومساراتها التي تمثلها روح الحضارة المصرية والتي تعمق الحس الوطني لدى المتلقي.

وحصل عيد على الجائزة الأولى في بينالى الإسكندرية الدورة الحادية عشرة لدول حوض البحر المتوسط 1976، الجائزة القومية (لوبيام) بإيطاليا 1977، جائزة التصوير الشرفية بالبينالي الثانى ( جيوفانى سانت ) مدينة كولبوردلو ايطاليا 1980، جائزة لجنة التحكيم فى بينالى القاهرة الدولي الرابع 1992، جائزة خبير تجميل المدن من منظمة المدن العربية 2003.