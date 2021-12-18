السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الطفلة لوجي في «الدادة دودى».. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها (صور)

رضوى خالد
رضوى خالد

أعلن الفنان الشاب أحمد خالد عنان عن خطوبة شقيقته رضوى التي عرفت بـ«لوجي» في فيلم «الدادة دودي» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل عدة سنوات.

خطوبة «لوجي»

ونشر «خالد» صورًا تجمعه بشقيقته وخطيبها عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليها بـ«مبروك يا حبايبي وربنا يتممهالكم على خير»، وسط تفاعل كبير من قبل متابعيه على موقع إنستجرام.

من هي رضوى؟

يذكر أن رضوى خالد عنان ممثلة مصرية شابة عرفها الجمهور عام 2004 من خلال دور الطفلة في فيلم «عريس من جهة أمنية»، مع الزعيم عادل إمام وجسدت ابنة شريف منير وحلا شيحة، وهي طفلة عرفها الجمهور من خلال دورها «لوجي» في فيلم «الدادة دودي» مع النجمة ياسمين عبد العزيز والفنان القدير صلاح عبد الله.

توالت أعمال الفنانة الشابة، مثل ريش نعام وسرايا عابدين ومسلسل حق مين ومسلسل هربانة منها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بينما كانت آخر أعمالها كان مسلسل «اختيار إجباري» عام 2017.

 

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