تجديد الفكر الدينى على طاولة النقاش بملتقى «الشربينى» الثقافى الإثنين

يقيم ملتقى الشربيني الثقافي بشبين القناطر، في الخامسة مساء الإثنين المقبل، ندوة فكرية- دينية- ثقافية مختلفة كليًا عن فعالياته التي تميز بها في مجالات الأدب والنقد والثقافة والصحافة والسياسة، فهذه المرة الدين هو القضية، وتجديد الفكر الديني هو الموضوع، في إطار التنوع الذي بات يميز فعاليات وأنشطة الملتقى، منذ أن استهل عامه الثاني في أكتوبر الماضي.

ضيف الملتقى هذه المرة هو الكاتب والمفكر وعالم الاجتماع الديني الدكتور كمال حبيب، وهو كاتب وصحفي وسياسي وأكاديمي متخصص في شئون الحركات الإسلامية، حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة حول موضوع "الأقليات والممارسة السياسية في الخبرة الإسلامية- دراسة حالة للدولة العثمانية"، ثم حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من نفس الجامعة حول موضوع «الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا- دراسة حالة لحزب الرفاه التركي».

والمعروف أن الدكتور كمال حبيب قاد مراجعات فكرية داخل الحركة الإسلامية في وقت مبكر من عقد الثمانينيات توجها بكتابه الأبرز "الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة".

وسيسطحب الدكتور حبيب معه أساتذة ومتخصصين في اللغة والفقه، كما سيكون في ضيافة الملتقى جمال أسعد عبدالملاك، السياسي المعروف.

ويناقش الدكتور حبيب من أعمدة ملتقى الشربيني الثقافي وأركانه كلا من الكتاب والمبدعين محمد جاد هزاع ومحمد السيد إسماعيل ومحمد فوزي حمزة ومجدي صالح، والباحثين في الإسلام السياسي وحركاته أحمد بان وحسام الحداد، ومن اليسار المصري الكاتب محمد فياض، والكاتب والناشر مجدي أبوالخير، وباقة من أعضاء نادي الأدب بشبين القناطر، بجانب مؤسس الملتقى ومديره الكاتب الصحفي محمود الشربيني.