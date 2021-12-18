السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة 10 سيارات بالدقهلية

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت جهات التحقيق بالدقهلية، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة السيارات واعترف المتهمون  بارتكاب 10 وقائع سرقة في قرى محافظة الدقهلية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، قيام 8 أشخاص "لـ5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى الشرقية والجيزة،  بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديريتي أمن الجيزة والشرقية وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (ميت غمر - أول المنصورة - أول طنطا - الدخيلة بالإسكندرية - أول شبرا الخيمة بالقليوبية - ثان المنصورة - المنزلة -  ومركز شرطة زفتى) وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن اقسام شرطة أمن الدقهلية سرقة السيارات قطاع الأمن العام محافظة الدقهلية

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