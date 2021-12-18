استعدادات كنيسة سيدة البشارة المهاجرين لعيد الميلاد المجيد

احتفلت كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، برئاسة الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب الراعي، بمشاركة الأب محسن اليسوعي.

وألقى الأب محسن اليسوعي العظة حول الإصغاء للروح القدس في مسيرة كنيسة السنودسية، على مثال العذراء مريم، التي أصغت للروح القدس في مسيرتها، كما حث الحضور على التشبه بالعذراء مريم في إيمانها بوعد الله لها، وسط صعوبات حياتها، وحياة ابنها حتى موت الصليب.

شارك أيضًا فريق كورال "القلب الواحد"، الذي قدم باقة من الترانيم الميلادية الروحية، كما تضمن اليوم أيضًا، توزيع الأب ماجد مؤنس الهدايا التذكارية على شعب الرعية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

وفي المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، وذلك وفقَا لإجراءات احترازية مشددة والتي وضعت من قبل الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وتستعد الكنائس المسيحية الغربية للإحتفال بعيد الميلاد المجيد، في 24 ديسمبر الجاري، إذ تحتفل الطوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي.

وفي سياق أخر، يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.