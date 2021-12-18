تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العاشر من رمضان

دشن أمس الجمعة، نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء مريم، بالمجاورة الثامنة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وذلك بمشاركة نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي للإيبارشية، والأب جوزيف منير، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة.

تضمن اليوم أيضًا تقديم بعض أبناء الكنيسة، لنوال الدرجات الشماسية الصغرى، بالإضافة إلى الاحتفال بالمناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الكنيسة، وكذلك الاحتفال بأول معمودية تتم في الكنيسة بيد نيافة الأنبا دانيال لطفي.

شارك في الاحتفال أيضًا عدد من كهنة، وشمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادي، وكورال صوت السلام بكاتدرائية القديس مرقس بالإسماعيلية.

الأنبا دانيال لطفى من مواليد 4 مايو عام 1969 في قرية نجع رزيق بمحافظة أسيوط، والأنبا دانيال على ليسانس الفلسفة واللاهوت، من الكلية الإكليريكية الكاثوليكية بالمعادي عام 1996.

وفى 18 يوليو عام 1996 تمت سيامته كاهنا بيد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط في كنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق خدم ككاهن فى كنيسة قلب يسوع بالقوصية واستمر حتى عام 2000.

وتم تعينه معلمًا في الكليّة الإكليريكية الكبرى بالمعادي حتى عام 2001 سافر إلى روما للدراسة وحصل على الماجستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني عام 2008.

عقب عودته إلى مصر خدم في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط حتى عام 2013 خدم في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013.

وشغل منصب مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017 وفي يونيو 2019، تم انتخابه في سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية مطرانًا لكرسي الإسماعيلية خلفًا للأنبا مكاريوس توفيق الذي قدم طلب اعفاء من هذا المنصب بسبب تقدمه في العمر في 5 سبتمبر 2019، أقر قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان انتخاب الاب دانيال وتمت رسامتة مطرانا للإسماعيلية.