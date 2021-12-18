السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 351 كيلو مخدرات و30 ألف قرص كيبتاجون بالإسماعيلية

مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات

نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب وخلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة وضبط مواد مخدرة تقدر بحوالي 265 مليون جنيه، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من (خمسة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) تخصصوا في جلب وإعادة خلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها ، والإتجار به وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزي) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط (أربعة أشخاص) حال استقلالهم (3 سيارات) بمحيط مزرعة لأحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 105 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام – 30000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مادة الباراسيتامول وزنت 150 كيلو جرام – كمية من مادة الكافيين وزنت 100 كيلو جرام "محظور تداولهما ويستخدما فى عمليات التصنيع الدوائى ويتم خلطهما لإعادة تدوير مخدر الهيروين – طبنجة – 30 طلقة نارية – 2 مكبس بمشتملاتها"- اسطمبات وأكلاشيهات و3 خلاط كهربائى – دراجة نارية بدون لوحات معدنية - مبلغ مالى – 10 هاتف محمول – 3 ميزان ديجيتال) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.   

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (265,000,000 – مائتان وخمسة وستون مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسماعيلية الأسلحة النارية بدون لوحات معدنية مخدر الهيروين الحشيش مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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