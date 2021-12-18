السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان مشروع إزدواج طريق «قنا-الأقصر» الشرقي

وزير النقل
وزير النقل

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال تنفيذ ازدواج وتطوير ورفع كفاءة طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي.

وأوضح وزير النقل أن  مشروع الازدواج بطول 108 كم، وعرض إجمالى ٢٣ مترا بواقع ١١.٥ متر (٣ حارات مرورية) لكل اتجاه، بتكلفة مالية تصل إلى ٩١٣ مليون جنيه، مشيرا إلى أن تم تقسيم المشروع إلى ٥ قطاعات هي (القطاع الأول بطول ٣٦ كم، الثانى بطول ٣٦ كم، الثالث بطول ١٨ كم، الرابع بطول ١٢ كم، القطاع الخامس بطول ٦ كم)، مؤكدا أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع  بلغت ٦٨٪؜ ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فى ٣٠ يوليو المقبل.
 
وأضاف الوزير أن المشروع يشمل إنشاء اتجاه جديد للطريق بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم وإعادة رصفه بإستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR و CIR، مشددا  خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة و تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة ، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق  لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال، وهو ما يتم تنفيذه حاليا، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد.

وقال الداودي إن محافظة قنا شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة كبير على صعيد التنمية حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الطرق والكباري، حيث تم الانتهاء من مشروع ازدواج طريق قنا - سوهاج الصحراوى الغربى، ومشروع ازدواج طريق قنا - سوهاج الصحراوى الشرقى، كما يجرى العمل بمشروع ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربي، مؤكدا أن هذه المشروعات بمثابة شرايين للتنمية، فكل طريق جديد يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة.

لوز محافظة قنا وزير محافظ هيئة عرض النقل تطوير حنان

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وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان مشروع إزدواج طريق «قنا-الأقصر» الشرقي

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