السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي متخصص في السياحة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، ومنح شهادات جامعية مزورة، واستخدامها مقرًا لإصدار الشهادات المزورة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية تخصصت فى كلية السياحة والحاسب الآلي، وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجال (التمريض - السياحة والفنادق - الحاسب الآلي - اللغات) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالداخل والخارج، وتمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط (كمية من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2 دفتر استلام نقدية – 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن التحقيقات الإدارة العامة الحاسب الألي النصب والاحتيال النصب والاحتيال علي المواطنين السياحة والفنادق كيان تعليمى

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وائل لطفي

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