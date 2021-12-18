«Spider-Man» يحتل دور العرض المصرية للمرة الأولى منذ تفشى كورونا

شهدت دور العرض المصرية طفرة هائلة بدايةً من الأربعاء الماضي، بعد استقبال السينمات المصرية الفيلم العالمي المنتظر «Spider-Man :No Way Home» والذي يعد تحديًا جديدًا لسلسلة الرجل العنكبوت الشهيرة.

ومن اللحظات الأولى لحفل الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الماضي امتلأت القاعات بالجمهور، خاصة من الشباب، ليحقق الفيلم أعلى حصيلة في شباك التذاكر المصري وبفارق كبير عن كل منافسيه.

وللمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا في العالم وفي مصر تحديدًا، يتواجد فيلم أجنبي في أكثر من 50 دور عرض دفعة واحدة، فيما يتواجد في بعض المولات في أكثر من قاعة بعد التسويق الكبير الذي روجت له الشركة المنتجة في العالم كله خلال الفترة الماضية.

فيلم «Spider-Man :No Way Home» هو ضيف جديدة ينضم إلى سلسلة أفلام الرجل العنكبوت، والجزء الجديد من الفيلم تدور أحداثه في إطار من المغامرات، ففي بداية الجزء الجديد وبعد أن صار "بيتر باركر" المتهم الأول بقتل "ماستريو" ونشر الفوضى في المدينة كلها، حيث يلجأ الأخير إلى دكتور "سترينج" في محاولة لمحو ما حدث واستعادة سرية هويته، وخلال ذلك يجد "باركر" نفسه في مواجهة مع أعداء من عوالم أخرى.

الفيلم الجديد بطولة كل من: توم هولاند، وزندايا، وماريسا تومي، وطوني ريفولوري، وجيمي فوكس، وبنديكت كومبرباتش، والفيلم من تأليف كريس ماكينا، وإخراج جون واتس، والفيلم الجديد يُصنَف ضمن فئة أعمال الخيال العلمي.

يُذكر أن الجزء الجديد من الفيلم كان قد تم تأجيله أكثر من مرة حتى الاستقرار الأخير على طرح العمل نهاية 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم كله، ومع استقرار الأوضاع نسبيًا تقرر عرض الفيلم مرة أخرى.