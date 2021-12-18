«التعليم» تشارك فى مؤتمر «التعلم للحياة: الاستعداد للمستقبل» بالأقصر

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فعاليات مؤتمر "التعلم للحياة الاستعداد للمستقبل" بمحافظة الأقصر في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2021، وذلك بمشاركة وحضور موجهي عموم الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية والمهارات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات، ومديري التعليم الابتدائي علي مستوي الجمهورية، والسادة مستشاري المواد.

ويتناول المؤتمر عدة محاور عن رحلة تطوير التعليم من بداية الصف الأول لرياض الأطفال(kg1)، وصوًلا لمناهج الصف الرابع الابتدائي، كما يتمحور هذا المؤتمر حول «التّعلم للحياة: الاستعداد للمستقبل»، وهو يهدف إلى إعداد المعلّمين وبالتّالي المتعلّمون من خلال تنشئة تدعم دراساتهم وتتخطاها إلى المستقبل.

وذكرت الوزارة أن الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية تقوم خلال المؤتمر بعرض تقديمي عن القضايا والتحديات التي تواجه التغيير والإطار العام للمناهج، والرد على الشائعات التي تواجه منهج الصف الرابع الابتدائي.

وأكدت الوزارة أن هذا الحدث للتّطوير المهنيّ القائم سيجمع معلمين وتربويين من المنطقة لتوفير برنامج تدريب وسبل للتّطوير، معدّة خصّيصًا لدعم تطبيق المحتوى الذي تقدّمه مؤسّسة ناشيونال جيوجرافيك ليرنينج، وهو خاص بالمناهج الدّراسيّة لموادّ اللّغة الإنجليزيّة، والدّراسات الاجتماعيّة، والمهارات المهنيّة، وتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات.

جدير بالذكر أنه من الجهات المشاركة بالمؤتمر الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم السعودية، ووزارة التربية والتعليم بالعراق الشقيق، وكذلك شركة ناشيونال جيوجرافيك، بالإضافة إلى عدة شركاء دوليين ومحليين.

كانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد ومواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي، التي تبدأ يوم 15 يناير المقبل ولمدة أسبوع .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لمديريات التربية والتعليم، قبل وضع اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، وهي أن يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلفًا من مدرسة لأخرى، على أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا، أما العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية: 15 سؤالًا، على أن يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.