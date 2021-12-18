والدة عروس السيدة زينب فى حريق «شقة الزوجية» ليلة الزفاف: «قلبهم اتقهر»

تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم السبت، تحقيقاتها الموسعة في واقعة نشوب حريق شب في شقة عروسين أثناء زفافهما.

وقالت والدة العروس، إن العريسين كانا في الفرح، وكانا في طريقهما لشقة الزفاف لتوصيلهما قبل أن يتفاجآ بمكالمة هاتفية من شقيقتها تخبرهما أن سيارتهم وصلت إلى العقار، ولكن هناك حريق في إحدى الشقق، وباستطلاع الأمر تبين أن الشقة المحروقة هي شقة العروسين، ما جعل العروسين يقطعان حفل زفافهما، ويتوجهان إلى "عشهم المحترق".

وأضافت الأم، أن العريس عامل في سوبر ماركت ويعمل بجد منذ ثلاث سنوات لإتمام الفرح، مؤكدة أنه هو والعروس في حالة انهيار وغير مستوعبين ما حدث حتى الآن، فهما في حالة قهر وحزن.

واتهمت والدة العريس مجهولًا بالتعمد في إشعال النيران بسبب وجود شباك مقطوع منه السلك، وتبين أن هذا الشباك هو «منط» قريب من السطح استغله الفاعل في حرق قلب العروسين على منزلهما، مؤكدة أن الحريق التهم كافة محتويات الشقة من أثاث وحوائط وأجهزة كهربائية.

وقالت أم العريس، إنها تطلب أن تعرف من الجاني ومن المسئول عن ذلك، لأن ابنها عليه العديد من الأقساط والجمعيات التي تصل لخمسة آلاف جنيه في الشهر، فهو حاليًا مطالب بالتسديد وتجهيز شقة من البداية، مضيفة أنها أحضرت كهربائيًا في اليوم التالي لحدوث الحريق من أجل فحص وصلات الكهرباء والتأكد من أن الحريق سببه ماس كهربائي أو غيره، وبعد انتهاء الكهربائي من مراجعة جميع الوصلات والأسلاك تأكد أن وصلات الكهرباء سليمة.

كانت الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بعد أن دفعت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة فكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.