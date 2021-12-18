مباحث القاهرة تضبط لصوص الدراجات النارية في التجمع الأول

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم السبت، في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية واتخاذ منطقة التجمع الأول مسرحا لمزاولة النشاط الإجرامي.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مندوب بشركة شحن) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة ملكه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون" بالإشتراك مع (آخران) تم ضبطهما.. وبحوزة أحدهما الدراجة النارية المستولى عليهـا.. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب ، وأنهم وراء إرتكاب عدد (6) حوادث سرقة.

وأضافوا بأنهم قاموا بتصرفهم الدراجات المستولى عليها بالبيع لدى (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة).. أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أكدا أقوال المتهمين وأرشدا عن كافة الدراجات المستولى عليها بمكان إخفائهم.