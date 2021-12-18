غدًا.. 2180 فريق متحرك وثابت لتطعيم الأطفال بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،اليوم السبت، الاستعداد الكامل وجاهزية مديرية الصحة، للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال الفترة من غدًا الأحد وحتى 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة 2180 فريق متحرك وثابت بكافة مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

وأشار رحمي، أنه تم توجيه مديرية الصحة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية وإستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك في المدة المعلنة.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافي لمحافظة الغربية من عمر "يوم وحتى 5 سنوات" بمعدل 725146 طفل، باستخدام "الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ"، لافتاً إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة".