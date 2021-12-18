5 محافظات تفوز بمسابقة أفضل تجربة تنموية

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، صباح اليوم، أسماء المحافظات الفائزة بمسابقة أفضل تجربة تنموية، مؤكدًا أن المحافظات قدمت ما لديها من خبرات في هذا الشأن.

وأكد أن 5 محافظات هي التي فازت، لافتًا أن المحافظات هي، جنوب سيناء، الوادي الجديد، الجيزة، المنوفية، الشرقية.

وأضاف ضمن احتفالية نظمتها الوزارة، بحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور ممدوح غراب الشرقية وهي المحافظات الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة وكذا حضور عدد من نواب المحافظين وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وعدد من أعضاء وممثلي اللجان وعدد من قيادات الوزارة، أن الهدف من المسابقة اختيار أفضل تجربة تنموية.

ورحب اللواء محمود شعراوى بجميع الحضور فى مركز التدريب بسقارة والذي تعتبره الوزارة الذراع التدريبي والعلمي للإدارة المحلية ونتطلع إلى بيت خبرة كبير قادر على دعم كافة وحدات الإدارة المحلية مستقبلًا.

وأضاف "شعراوي" إن احتفالنا اليوم دليل على أن الإدارة المحلية وكوادرها قادرين دوماً علي النجاح فيما يوكل إليهم من مهام ومسئوليات، وقادرين على التميز وتقديم نماذج ملهمة، والدليل على ذلك ما يتلقاه كوادر الإدارة المحلية من تقديرات وما يحققوه من فوز في المسابقات التي تجريها مؤسسات الدولة المختلفة بعرض تحفيز وحدات الجهاز الإداري المختلفة.

وقدم وزير التنمية المحلية التهنئة لمحافظات الوادي الجديد، البحيرة، البحر الأحمر، شمال سيناء، الشرقية، لفوزهم بجوائز أفضل تجارب تنموية ناجحة ضمن مسابقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما هنأ محافظات الجيزة، دمياط، السويس، الوادي الجديد وبني سويف؛ لفوزهم في مسابقة أفضل دراسة دعم قرار، وكذلك محافظات المنوفية والمنيا وشمال سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد لفوزهم في مسابقة أفضل نظام لقواعد البيانات، كما هنأ الوزير الزملاء الذين فازوا في مسابقة التميز الحكومي الأخيرة، والزملاء الذين تخرجوا من دورات قادة المستقبل التي ينظمها مركز بسقارة.

وأكد “شعراوي” على الجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية في تطوير نظم وسياسات ومجالات عمل الإدارة المحلية، وتبني ممارسات أكثر كفاءة في كافة قطاعات العمل المحلي، لافتاً إلى إن منظومة الممارسات المطورة التي نحرص على تطبيقها وتعميمها في السنوات الأخيرة سبق تطبيقها بشكل تجريبي في عدد من البرامج والمشروعات التي ترعاها أو تشرف عليها الوزارة ومن أهمها برنامج تنمية الصعيد، وتتضمن ممارسات التخطيط المحلي التشاركي المتكامل، ممارسات تطوير نظم الصيانة والتشغيل وإدارة الأصول، منظومة تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، منظومة متابعة التعاقدات والمشتريات العمومية، فضلًا عن ممارسات التحول الرقمي وممارسات الاستجابة لمعايير حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، كما تشمل عملية التطوير تبني برامج إدارة محلية متطورة، تسمح للمحافظات بتوجيه استثماراتها في مجالات تلبي احتياجات المواطنين، وتمكنها من التدخل بشكل مباشر لمعالجة المشكلات المحلية.

وتابع الوزير: ويتوازى كل ذلك مع توجه الوزارة لتبني هياكل مطورة لوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظات والقري والمراكز والأحياء، وجارِ الآن الاتفاق على هذه الهياكل مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وقد روعي فيها أن تعكس الأدوار الجديدة والتوجهات الحديثة في عمل الإدارة المحلية.