السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصاب لإيهام الطلبة بأنه الوكيل الحصري للجامعات الأجنبية

المتهم
المتهم

تمكنت الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على الطلاب وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم لاستكمال دراستهم بالخارج، وروج لنفسه بأنه الوكيل الحصري للعديد من الجامعات الأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة لإلحاق الطلاب للدراسة بالخارج "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة).. بإنشاء كيان وهمي كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه- 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات إستلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبي السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على موقع إلكتروني باسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصري للعديد من الجامعات الأجنبية).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

 

 

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