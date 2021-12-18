وزير التنمية المحلية يُكّرِم المحافظات الفائزة في مسابقة أفضل تجربة تنموية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري والحرص على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر والقيادات المحلية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعملية التدريب ودورها في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، وتكليفاته المستمرة بالعمل على تطوير معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في أداء الإدارة المحلية، وهو ما دفع بالقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء نحو تشريف الوزارة والمحافظات بالقيام بأدوار إشرافية وتنسيقية وتنفيذية بالغة الأهمية في إطار المشروعات والبرامج القومية الكبرى التي تتبناها الدولة ويرعاها الرئيس السيسي.

وأشار الشعراوي، إلى أنه ربما يكون دور وزارة التنمية المحلية في برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" دليلًا على مستوى ثقة القيادة السياسية في آليات الإدارة المحلية، كما أن النجاح الذي حققته الإدارة المحلية في تنفيذ برنامج قومي كبير كبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دليلًا آخر على أن الرهان على قدرات وطاقات الإدارة المحلية رهان في محله ورهان على المستقبل.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية، خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الوزارة اليوم السبت، بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل مؤسسة بالمحافظات تطبق نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني.