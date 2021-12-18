ضبط 35 طن بن غير صالح للاستخدام بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم السبت من ضبط مسئول عن مصنع لطحن البن لحيازته بن أخضر خام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ويشتبه فى صلاحيته، علاوة على قيامه بإنتاج عبوات مدرج عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجله مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وكانت حملة بقيادة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وعيد عبد الله وكيل المديرية وعادل كفافى مدير عام الداخلية تمكنوا من ضبط المسئول عن مصنع لطحن وتعبئة البن وذلك لحيازته بقصد التعبئة والبيع والتوزيع بن اخضر خام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته لإنتاج وتعبئة عبوات بن مدرج عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على كمية قدرها ١٨ طن بن اخضر خام وكمية قدرها ١٣ طن و٧٥٠ كجم بن مطحون معد للتعبئة وكمية قدرها ٣طن و٢٥٠ كجم بن معبأ من انتاج المصنع معد للبيع والتوزيع وعدد ١٦٠٠٠٠ عبوة وكرتون واستيكرات فارغة..

حرزت المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشأنها.