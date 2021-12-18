السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

خريطة احتفالات الكنائس المسيحية بعيد الميلاد

كنيسة
كنيسة

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يزور رؤساء الطوائف المسيحية في مصر صباح يوم السبت 25 ديسمبر الجاري لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل بهم الطوائف الغربية وفقًا للتقويم الغربي.

إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صباح السبت 25 ديسمبر وفدًا يتكون من عددًا من الأساقفة منهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس بالإضافة إلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ويقدم التهنئة للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر وذلك بمقره في كوبري القبة، وعقب انتهاء الزيارة يتجه البابا تواضروس الثاني لتقديم التهنئة إلى البابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد وذلك بمقره بالظاهر.

ووفقًا للمصادر الكنسية أنه من المقرر أن يتوجه البابا تواضروس الثاني إلى الإسكندرية، في الأسبوع الأخير من ديسمبر لقضاء خلوته بدير مارمينا بمريوط، ثم يترأس ليلة رأس السنة بالإسكندرية.

وتستعد الكنائس المسيحية الغربية للإحتفال بعيد الميلاد المجيد، في 24 ديسمبر الجاري، إذ تحتفل الطوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي.

ووفقًا لمصادر كنسية مُطلعة، قالت إن الكنائس الغربية الذي تتبع التقويم الغربي تتخذ إجراءات احترازية مشددة، خلال إقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، في ظل أجواء انتشار الموجة الرابعة  من فيروس كورونا.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، وذلك وفقَا لإجراءات احترازية مشددة والتي وضعت من قبل الكنيسة الكاثوليكية بمصر.

أما الكنيسة الأسقفية بمصر فيترأس المطران سامي فوزي مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة عيد الميلاد في الـ24 ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء.

أما كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر فيترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد المجيد، وفقَا للتقويم الغربي، صباح الجمعة 25 ديسمبر الجاري، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

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وائل لطفي

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