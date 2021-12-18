السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طبيبة أطفال تطالب «التعليم» بحصص توعية للطلاب للحماية من «أوميكرون»

جريدة الدستور

ردت مي محسن طبيبة أطفال على تساؤلات الأمهات بشأن إصابة الأطفال بفيروس “أوميكرون” من عدمه.

وقالت مي في تصريح خاص لموقع “الدستور”: يصيب الأطفال من 5 إلى 11 عام، والأعراض مثل الإنفلونزا أكثر من الكورونا.

وطالبت مي محسن، وزارة التربية والتعليم بعمل حصص توعية في المدارس للأطفال لكي يتعلموا كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية وحماية أنفسهم من هذا المتحور الجديد الذي ظهر له 3 حالات فى مصر.

أكدت مى محسن خلال تصريحاتها أنها تنصح الامهات بالتشديد على أولادهم بالتباعد داخل الفصل أو فناء المدرسة بالاضافة إلى أن يكون الطفل مرتدي للكمامة دائمًا وأن يكون معه كمامة احتياطية في حقيبته حال ضياع الأولى.

وقدمت منظمة الصحة العالمية روشتة للمواطنين للحفاظ على أنفسهم من التعرض أو الإصابة لفيروس “أوميكرون” السريع الانتشار أكثر من فيروس كورونا ونصحت بالحصول على التطعيم والتباعد الجسدى قدر الامكان وارتداء الكمامات، وتجنب التواجد فى أماكن مزدحمة و الجلوس فى أماكن تهوية وليس مغلقة ومكدسة بالمواطنين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة خلال الساعات الماضية عن اكتشاف 3 حالات “أوميكرون” فى مصر وأعلنت ذلك من خلال بيان رسمي صدر عن وزارة الصحة ومن مكتب وزير الصحة.

 

وزارة الصحة اجراءات منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وزارة الصحة والسكان التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

انتهاء التسجيل بمنتدى شباب العالم.. 500 ألف شاب من 196 دولة

مواجهة بين سيدة وطبيب «هتك عرضها» داخل مستشفى فى 15 مايو

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

سيدة تتهم طبيبا بهتك عرضها بمايو: «تحسس أماكن عفتى بطريقة مريبة»

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

تجديد حبس تاجر مخدر الـ«شادو» فى حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية