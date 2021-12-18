طبيبة أطفال تطالب «التعليم» بحصص توعية للطلاب للحماية من «أوميكرون»

ردت مي محسن طبيبة أطفال على تساؤلات الأمهات بشأن إصابة الأطفال بفيروس “أوميكرون” من عدمه.

وقالت مي في تصريح خاص لموقع “الدستور”: يصيب الأطفال من 5 إلى 11 عام، والأعراض مثل الإنفلونزا أكثر من الكورونا.

وطالبت مي محسن، وزارة التربية والتعليم بعمل حصص توعية في المدارس للأطفال لكي يتعلموا كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية وحماية أنفسهم من هذا المتحور الجديد الذي ظهر له 3 حالات فى مصر.

أكدت مى محسن خلال تصريحاتها أنها تنصح الامهات بالتشديد على أولادهم بالتباعد داخل الفصل أو فناء المدرسة بالاضافة إلى أن يكون الطفل مرتدي للكمامة دائمًا وأن يكون معه كمامة احتياطية في حقيبته حال ضياع الأولى.

وقدمت منظمة الصحة العالمية روشتة للمواطنين للحفاظ على أنفسهم من التعرض أو الإصابة لفيروس “أوميكرون” السريع الانتشار أكثر من فيروس كورونا ونصحت بالحصول على التطعيم والتباعد الجسدى قدر الامكان وارتداء الكمامات، وتجنب التواجد فى أماكن مزدحمة و الجلوس فى أماكن تهوية وليس مغلقة ومكدسة بالمواطنين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة خلال الساعات الماضية عن اكتشاف 3 حالات “أوميكرون” فى مصر وأعلنت ذلك من خلال بيان رسمي صدر عن وزارة الصحة ومن مكتب وزير الصحة.