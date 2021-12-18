السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تبدأ إرسال رسائل نصية لتلقي جرعة لقاح كورونا «المعززة»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إرسال رسائل نصية لكل من مضى عليه 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد للحصول على الجرعة الثالثة المعززة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة ستقوم بإرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح.

وأكد عبدالغفار على أهمية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى إنها تعزز مستوى المناعة بالجسم فى مواجهة فيروس كورونا والتحورات المصاحبة للفيروس.

وقال إن كافة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا متوفرة فى مراكز تلقى اللقاحات المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه ليس شرطاً الحصول على نفس اللقاح الذي حصل عليه المواطن في الجرعتين السابقتين.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، أنه سيتم الحصول على الجرعة الثالثة فى نفس أماكن الحصول على الجرعتين السابقتين، كما إن الهدف من إرسال رسائل بمواعيد الجرعة الثالثة لمنع تزاحم المواطنين على مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تطعيم ٣٢ مليون مواطن بالجرعة الأولى، فى حين حصل ١٩ مليون مواطن على الجرعتين، لافتاَ إلى أن معدلات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا تصل لأكثر من نصف مواطن يومياً.

وقال إنه تم منح نحو 52 مليون جرعة، سواء الجرعة الأولى أو الثانية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توافر 64.5 مليون جرعة جاهزة للتطعيم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية علما بأن الوزارة قد أطلقت جرعة تعزيزية من اللقاح  لجميع المواطنين والمقيميين ممن مضى على تلقيحه ستة أشهر وستكون الأولية للمحافظات السياحية، كما قامت بتقديم حوالي 52 مليون جرعة لقاح ما بين جرعة أولى وثانية للمواطنين والمقيمين، وخصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .

الصحة الجرعة الثانية الجرعة الثالثة المعززة قاعدة البيانات لقاح فيروس كورونا مستوى المناعة

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