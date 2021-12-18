السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق مؤتمر الأزهر عن المناخ برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بدأت فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان "تغير المُناخ.. التحديات والمواجهة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ.

ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور ممثلة في: (تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، دور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية).

وتعقد جلسات المؤتمر وفعالياته على مدار ثلاثة أيام من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري بقاعة "المنارة" في التجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP 27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

المناخ تغير الم ناخ التحديات والمواجهة الرئيس السيسي جامعة الأزهر

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وائل لطفي

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