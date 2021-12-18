وزير الري: إزالة 26 ألف حالة تعدي وحملات تفتيش على النوادي النهرية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، مشيراً إلى أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة بالازالة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.



حملات موسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف



كما أوضح الدكتور عبد العاطى، السبت، أنه تم حتى تاريخه جرى إزالة أكثر من ٢٦ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٤.٥٠ مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف الوزير أنه في ضوء المتابعة المستمرة والإزالة الفورية للتعديات، قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإزالة تعدى فى المهد عبارة عن أعمال ردم بطول ٢٠ متر بواجهة الوراق بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المسطحات وحى الوراق وباستخدام معدات الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى.

كما أكد عبد العاطي، مواصلة أجهزة الوزارة حملات التفتيش على النوادى النهرية القائمة فى نطاق القاهرة الكبرى للتأكد من التزامها التام باشتراطات التراخيص وإنذار المخالفين حال وجود أى مخالفة تمهيداً لإزالتها، حيث تم المرور على نادى الإعلاميين بالبر الغربي لجزيرة المنيل لمتابعة أعمال رد الشئ لأصله بإنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة جراء مخالفة النادى لاشتراطات ترخيص تطوير المرسى التابع للنادى والقيام بعمل قطع فى الميل الخلفي للجسر وحفر في المسطاح.

كما تم المرور على مرسي النادى الأهلى وتم التأكد من إزالة الإشغالات المقامة بالمخالفة على المرسى المقام بالنادى وهو عبارة عن ٢ مظلة، كما تم توجيه إنذار لنادي يخت الجيزة بالبر الغربي للنيل بالدقى لإزالة المظلة المقامة بالمخالفة أعلى النادى فوق منسوب الكورنيش، وجارى المتابعة لإزالة التعدى ، كما تم توجيه إنذار لمرسي أحد المطاعم بالبر الغربي للنيل لمخالفة اشتراطات تجديد المرسى.

كما تعهدت الشركة المالكة بإزالة المخالفة والالتزام باشتراطات الترخيص، وجارى المتابعة لإزالة التعدي، كما تم توجيه إنذار نهائي لأحد المراكب السياحية بالبر الشرقي لجزيرة الزمالك لإزالة دور مخالف أعلى المركب ، وفى حال عدم الإزالة سيتم إلغاء الترخيص نهائياً.

كما تتواصل أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة لتعدي بالردم بمساحة ٤٠٠ متر مربع بناحية عزبة شاكر بمركز مطاى بمحافظة المنيا وعدد ٢ سور بالبلوك بناحية البيهو بمركز سمالوط بالمنيا على مساحة ٥٣٥ متر مربع وغرفة بالبلوك بناحية عباد شارونة بمركز مغاغة بالمنيا على مساحة ١٢ متر مربع.

كما تم تنفيذ ١١ قرار إزالة لمباني مخالفة بمساحة ١٨٩٢ متر مربع بالخزندارية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتنفيذ ٢٢ قرار إزالة ردم بمساحة ٦٥٢٦ متر مربع بقرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية وبتواجد قوات شرطة مركز سمنود.

كما تم تنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة ناحية جزيرة مطيرة بمركز قوص بمحافظة قنا وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة، وتنفيذ ١٨ قرار إزالة منهم ١٦ قرار ردم بمساحة ٤٥٥٦ متر مربع و(٢) قرار مبانى مخالفة بمساحة ٦٥ متر مربع بناحية عزبة محمد سعيد بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

بالإضافة لتنفيذ (٣٧) قرار إزالة التعديات بمساحة ٥٠١٤ متر مربع بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وتنفيذ (١٣) قرار اإزالة بقسمى شرطة الجيزة وامبابة عبارة عن براطيم مخالفة ورسو مخالف لأحد اللنشات وإشغالات مخالفة بالمراسي ومزرعة سمكية بجزيرة الدهب وردم بالنيل بجزيرة الدهب.

كما تم إزالة تعدى عبارة عن قاعة افراح مقامة بالمخالفة على نهر النيل بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية بمساحة ٧٥٠ متر مربع، وتنفيذ (٨) قرارات مخالفات ردم بمساحة ٤٣٠ مترا مربعا بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن.