السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18-12-2021

دولارات أمريكية
دولارات أمريكية

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، استقراراً كبيراً خلال فترة التعاملات اليوم السبت، حيث بلغ 15.72 جنبه، في ظل اهتمام البنك المركزي بالمخالفة على أسعار الصرف لإحداث توازن في السوق المصرفي، خاصة مع ارتباط أسعار الدولار بأسعار تداول البورصة المصرية والكثير من المنتجات والسلع الأساسية في الأسواق التجارية ومنها المستوردة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في السياق ذاته، شهدت عمليات التناول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية، مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قدرة البنك المركزي والبنوك المصرية عامة وخاصة على توفير الكميات المطلوبة من الدولار لجميع العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين، بجانب تدفقات العملة الأجنبية من المصريين بالخارج، والمنتظر زيادتها بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء  15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه  للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

أيضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.66 والبيع عند 15.76 خلال التعاملات.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي الختام، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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