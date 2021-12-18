كوريا الجنوبية تفرض قيودا أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لكورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي، بينما سجلت الحالات الحرجة رقمًا قياسيًا زاد عن الألف حالة، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية 7314 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7284 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 558864، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وارتفع عدد مرضى الحالات الحرجة إلى رقم قياسي بلغ 1016 للمرة الأولى، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، وكان الرقم القياسي السابق 989 حالة، وتم تسجيل 53 حالة وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4644 حالة وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية 15 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد إلى 166 إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، تتجه كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الدول تحت قائمة حظر الدخول إلى البلاد إذا استمرت الوتيرة الحالية لتفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو- هيون- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه نظرًا إلى الوتيرة الحالية لتفشي سلالة أوميكرون، نتوقع أن يزداد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر الدخول، ونحن نستمع إلى آراء الخبراء ونحاول إيجاد توازن.